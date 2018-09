E ca si cum ai lua un pumn de pastile! Ce se intampla in corpul tau cand mananci mamaliga

Mamaliga google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mamaliga este un aliment consumat frecvent de romani, dar putini sunt cei care stiu ce se intampla in corp dupa ce o mananci. Porumbul este bogat in acizi grasi nesaturati (85 – 90%), contine multe hidrocarburi, amidon, albumine, foarte multe vitamine din grupa B, vitamina E, vitamina K, fier, fosfor, magneziu, zinc, potasiu si fibre. Acesta are proprietati astringente, diuretice, antiinflamatoare si tonice, fiind utilizat in primul rand ca aliment (cereala) si apoi ca planta medicinala. Mamaliga lupta stresului, fiind bogat in vitaminele din grupa B, care are actioneaza asupra functionarii sistemului nervos, a muschilor, a inimii si asupra productiei de globule rosii. Prin continutul de vitamina E, ne ...