E cea mai populara fata de la Puterea Dragostei, dar...surpriza! Cum arata Bianca - FOTO

Faimoasa Bianca Comanici este una dintre cele mai iubite concurente de la show-ul Puterea Dragostei si asta se vede si datorita faptului ca a castigat de nenumarate ori premiul de ''favorita a saptamanii''. Bianca are pe Instagram sute de mii de urmaritori, aceastia sustinand-o in cele mai grele momente prin care a trecut, unul dintre ele fiind atunci cand a suferit dupa None. Desi este urmarita constant, nici cei mai infocati dintre cei care o urmaresc nu si-au dat seama ca tanara din imagini este aceeasi adolescenta care isi schimba culoarea parului o data pe luna. Bianca, inainte sa termine liceul, avea un par pe jumatate blond si pe jumatate...roz. Avea o atitudine rebela si o slabiciune pentru rujul rosu. Bia ...