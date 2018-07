E farmacie curata! Planta minune care vindeca 1000 de boli exista si creste in Romania! O vezi peste tot dar putini stiu ce proprietati are!

Tataneasa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Este o planta larg cunoscuta si folosita inca din vremea dacilor, denumirea sa originala in limba daca – Prodiarnela – ajungand pana in zilele noastre datorita consemnarii sale de catre Dioscoride, celebrul medic al antichitatii, in tratatul sau. In ultimele decenii, tataneasa a fost una din cele mai folosite plante pe plan mondial. In Elvetia – tara cu mare traditie in domeniul medicamentelor din plante – mai bine de jumatate din preparatele externe produse in ultimul deceniu au fost pe baza de tataneasa. Industria cosmetica foloseste in prezent intens alantoina – unul din principiile active cele mai importante ale tatanesei – care este practic nelipsita in deodorante si ...