E halucinant ce a putut sa-i spuna nasul Gigi Becali finei Alina Vidican chiar in ziua nuntii. "Borcea o sa te insele toata viata. Sa nu cumva sa plangi in fata mea" Vezi care a fost raspunsul tinerei

Gigi Becali i-a spus la cununie Alinei Vidican ca va fi inselata. Nasul a indemnat-o pe fina sa fie puternica.

Gigi Becali tine foarte mult la prietenul sau, Cristi Borcea, si l-a sprijinit pe acesta pe tot parcursul anilor pe care fostul lider de la Dinamo i-a petrecut in spatele gratiilor. Latifundiarul din Pipera nu si-a ascuns niciodata insa dezacordul in ceea ce priveste viata sentimentala a prietenului sau.

Cu toate ca stia ca Borcea este un mare iubitor al sexului frumos si nu este genul de barbat al unei singure femei, Becali a acceptat totusi sa fie parintele spiritual al cuplului Cristi Borcea- Alina Vidican, protagonistul nostru simpatizand-o foarte mult tanara.

Ei bine, sincer cum il stim, finantatorul Stelei a declarat ca a avut o dicutie dura cu "fina" careia nu i-a ascuns ca, in opinia lui, sotul o va insela toata viata. Afaceristul i-a mai spus Alinei ca trebuie ori sa fie foarte puternica, ori sa se retraga si sa se indeparteze de barbatul iubit.

"Eu i-am spus finei cand i-am cununat: Toata viata o sa te insele Borcea. Sa nu cumva sa plangi in fata mea. Ea a zis. "Nu pot, nasule, fara el, ca il iubesc". "Atunci rabda", i-am zis eu. Pe de alta parte sa stiti ca fina are un suflet foarte bun si curat si chiar il iubeste pe Cristi", declara Becali in urma cu ceva timp.

Cristi Borcea si Alina Vidican s-au casatorit in 2011, dupa sapte ani in care tanara a acceptat statutul de amanta stabila a milionarului.

Acesta a "rasplatit-o" pentru intelegere cu o nunta despre care tabloidele au scris ca ar fi costat in jur de un milion de euro.

Alaturi de miri s-au distrat 600 de invitati, meniul a fost extraordinar de scump, iar partea muzicala a fost asigurata Adrian Minune, Vali Vijelie, Adi de la Valcea, Marcel Pavel, Andreea Banica si Pepe.

Cadoul de nunta al nasului Gigi Becali a fost pe masura reputatiei lui: Un Rolls Royce in valoare de peste 200.000 de euro.

