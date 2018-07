E ireal ce pateste Carmen Bruma de fiecare data cand intra intr-un restaurant. "Le sta mancarea in gat". Iubita lui Mircea Badea nu mai suporta reactiile

Carmen Bruma reactii socante cand intra intr-un restaurant. Vedeta se simte foarte prost.

Carmen Bruma este un adevarat punct de reper cand vine vorba de slabit si intretinere a siluetei si multi ii cer ajutorul atat cand o intalnesc cat si pe retelele de socializare.

Vedeta este intotdeauna fericita sa le dea sfaturi celor care isi doresc sa scape de kilogramele in plus, ba chiar are si un program de slabit eficient despre care a vorbit de nenumarate ori la emisiuni si pe blogul ei.

Mai in gluma, mai in serios insa, Carmen are o rugaminte pentru oamenii mai putin atenti la alimentatie care o vad intr-un restaurant.

Iubita lui Mircea Badea are parte ce priviri pline de vinovatie de la cei care mananca bombe calorice, fie ca vorbim despre feluri principale sau deserturi.

"Am aceasta problema de foarte mult timp, de cand am inceput sa ma ocup de zona asta de slabit si intretinere corporala. Cand intru intr-o camera si oamenii mananca pizza, de exemplu, sau alt preparat bogat in calorii, incep sa ascunda feliile, se simt rusinati. Ma simt foarte prost pentru ca pur si simplu vad cum le sta mancarea in gat. Eu nu ma uit urat, fiecare poate sa manance ce vrea, e alegerea lui sau a ei. Eu niciodata nu judec, dar oamenii au aceasta reactie, le sta mancarea in gat cand ma vad. Va rog, nu mai ascundeti pizza sau inghetata pentru ca nu o sa va dau peste mana", a declarat Carmen Bruma.

