E lege! Amenzi de pana la 10.000 lei pentru romanii care fac asa ceva

Comportamentul de hartuire, hartuire sexuala sau hartuire psihologica se sanctioneaza, incepand de luni, cu amenda contraventionala de la 3.000 lei la 10.000 lei, dupa aparitia in Monitorul Oficial a noilor prevederi din Legea privind egalitatea de sanse intre femei si barbati. „Este interzis orice comportament de hartuire, hartuire sexuala sau hartuire psihologica definite conform prezentei legi, atat in public, cat si in privat", prevede un nou articol introdus in Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, act normativ publicat, luni, in Monitorul Oficial. Incalcarea interdictiilor privind har ...