E OFICIAL: A fost numit noul director general al TAROM

TAROM are un nou director general dupa ce Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) a TAROM s-a reunit aseara si a numit un nou Consiliul de Administratia la compania aeriana nationala, iar astazi ministrul Transporturilor l-a numit director general al TAROM pe Florin Susanu. Mandatul fostului Consiliu de Administratie a expirat si impreuna cu el si mandatul de director general al lui Wolff Werner-Wilhelm. Desi in anul 2018 situatia la TAROM s-a imbunatatit considerabil, partile nu au ajuns la un acord pentru continuarea in aceeasi formula manageriala. Haos la TAROM? Un iesean nu si-a gasit cursa pentru care a cumparat biletul Florin Susanu a mai fost director general al TAROM, dar cu titlul de interimar, in 201 ...