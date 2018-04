E oficial. Cel mai nou cuplu din showbiz! Cu cine se iubeste acum Marcel Toader

Marcel Toader

Marcel Toader a fost, in tinerete, unul dintre stalpii echipei nationale de rugby, dar s-a transformat acum intr-un adevarat playboy, carte umbla din floare in floare! Dupa ultimul divort, al saselea, Marcel si-a gasit repede jumatatea, o bomba sexy.

Zilele trecute, a invitat-o in oras pe una dintre fetele care au facut senzatie in costum de baie in emisiunea ”Insula Ispitelor”. Marcel a punctate, ca de obicei, la tinuta, fiind imbracat la patru ace, pentru prima impresie pe care urma sa i-o faca blondei.

Bianca Roman este femeia pe care Marcel Toader a ”ochit-o”, la trei luni de cand s-a despartit de Maria Constantin, atunci cand a bifat cel de-al saselea divort.

Surse din preajma celor doi proaspat indragostiti au dezvaluit pentru Click.ro: ”Marcel si Bianca au iesit in Centrul Vechi, la un local. Alaturi de ei erau Mihai Mitoseru si sotia acestuia, Noemi, dar pe ei nu i-a interesat nici macar o secunda ca ii vede cineva. S-au sarutat ca doi porumbei toata noaptea. Bianca era chiar incantata de felul in care Marcel s-a purtat cu ea, iar el era in al noualea cer de fericire. Au decis sa se vada si in viitor, cat mai des”.

Bianca are o fetita si locuieste in Brasov, unde are o afacere. Blonda a trecut si ea printr-o drama sentimentala, fiind parasita de tatal fetitei. Ea le-a marturisit apropiatilor ei ca il va testa indelung pe Marcel.

Iubirile lui Marcel Toader

Prima sotie a fost o frantuzoaica. A urmat tenismena Catalina Cristea, iubire care a durat aproape un an si jumatate. Marcel Toader s-a combinat cu Anamaria Ferentz, pe care a luat-o apoi de nevasta. Au divortat, cantareata acuzandu-l de violenta fizica si verbal. Marcel s-a recasatorit la scurt timp cu Diana Ghenu, cu 23 de ani mai mica decat el, fiica primarului din Berceni.

A urmat Gabriela Cristea, in 2008, cei doi separandu-se in 2013. Iar in urma cu trei luni, Marcel Toader a pus punct si relatiei cu Maria Constantin. A iesit scandal mare la tv, fiecare acuzandu-se de infidelitate.

