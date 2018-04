E oficial! Incepand de azi va fi gratuit pentru milioane de romani!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pentru anul curent si anul viitor, romanii asigurati, dar si cei neasigurati in sistemul public de sanatate vor beneficia de servicii dentare decontate de casele de sanatate, potrivit unui act normativ care a fost recent publicat in Monitorul Oficial. Lista de servicii va fi mai lunga pentru cei asigurati in sistemul sanitar autohton decat pentru cei neasigurati, iar majoritatea serviciilor sunt prevazute cu decontare integrala, adica fara plata. Pachetele medicale la stat pentru perioada 2018-2019 au fost deja aprobate si oficializate, fiind detaliate in Ordinul Ministerului Sanatatii si Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a pachetelor de servicii ...