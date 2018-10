Nu este o glumă! Pro TV pregătește un nou format de emisiune, intitulat Falsez pentru tine. Este vorba despre un show de voci după formatul „I can see your voice”. Falsez pentru tine, noul show care va începe în această toamnă la Pro TV, îl are prezentator pe Mihai Bobonete. Alături de Bobonete vor fi patru consilieri, […]

The post E oficial! Pro TV a confirmat zvonurile despre Mihai Bobonete! NU este o gluma appeared first on Cancan.ro.