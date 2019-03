E OFICIAL. Theresa May i-a cerut lui Donald Tusk amanarea Brexit-ului

Theresa May si Donald Tusk google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prim-ministrul britanic Theresa May a anuntat ca i-a scris presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, pentru a solicita amanarea retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana pana la 30 iunie, transmit agentiile internationale de presa. Marea Britanie cere formal Uniunii Europene amanarea BREXIT "I-am scris in aceasta dimineata presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, pentru a-l informa ca Regatul Unit doreste o extindere a Articolului 50 (din Tratatul de la Lisabona, n.red.) pana la 30 iunie", a declarat sefa guvernului britanic. Un oficial european a confirmat, pentru Reuters, ca Donald Tusk a primit o scrisoare oficiala prin care premierul britanic solicita o ...