E vreme mararului! Combate depresia, intareste oasele si creste fermitatea sanilor! Consumati-l din plin!

Mararul este un condiment foarte aromat originar din regiunile situate la est de Mediterana fiind folosit Evul Mediu pentru a alunga spiritele rele. Pentru romani este un simbol al vitalitatii. Efectele benefice ale mararului au fost mentionate si in farmacopeea egipteana de acum 5000 de ani.

E o mirodenie este foarte folosita in Europa, dar si in India, unde frunzele uscate de marar folosesc atat la aromatizarea salatelor, fripturilor si sosurilor cat si a lichiorurilor si dulceturilor.

Efectele mararului asupra sanatatii:

Bogat in potasiu, sodiu si sulf, mararul este un foarte bun diuretic. Amelioreaza anxietatea si epuizarea nervoasa, insomia, tulburarile digestive, intareste unghiile. Contine ulei volatil intre 2,5-4%( in frunzele de marar si in ramurile tinere si 3-6% in seminte) calciu, potasiu, fier, magneziu, vitaminele A, B si C. Uleiul volatil de marar contine intre 40-60% carvona (un puternic antioxidant specific mararului, dafinului si chimenului), substanta cu un puternic efect anti-cancerigen.

Mararul are proprietati digestive, antispastice, antiinflamatorii si diuretice. Pe vremuri, el a fost folosit pentru calmarea crizelor de epilepsie, si daca in timpul unui banchet cineva ar fi baut prea mult, mararul calma excesul. Se pare ca are si proprietati afrodisiace. Sub forma de infuzie mararul stimuleaza sistemul digestiv, semintele opresc sughitul, durerile de cap tusea, stimuleaza lactatia, ajuta la eliminarea gazelor intestinale, la diminuarea crampelelor si are actiune de antiseptic intestinal.

Folosit in ingrijirea dentitiei, aceasta planta curata in profunzime dintii si gingiile, reusind sa opreasca proliferarea bacteriilor responsabile de infectiile gingivale si de formarea cariilor. De asemenea, el este recomandat persoanelor care au sensibilitate dentarǎ, mestecarea frunzelor de mǎrar putand calma durerile.

Un decoct de vin alb in care se adauga frunze de marar poate fi folosit pentru periajul zilnic al dintilor. Pentru o respiratie proaspata puteti folosi pentru gargara un decoct din seminte de marar.

Mararul poate lupta impotriva dispepsiei nervoase si poate reduce febra, atunci cand este administrat sub forma de infuzie. Mararul opreste sughitul, stimuleaza pofta de mancare si poate chiar sa imbunatateasca libidoul si tonusul general. In cazul retentiei de apa, a spasmelor gastrice, a surplusului de greutate, sau in ulcere, este recomandat a se bea o infuzie de marar de 2 -3 ori pe zi.

Uleiul esential de marar, adaugat in ceai combate gazele intestinale si balonarea. Este eficace impotriva durerilor menstruale, a colicilor si a problemelor hepatice.

Uleiul esential de marar poate opri sforaitul, este de ajuns sa picurati cateva picaturi de ulei pe un prosop asezat pe perna.

Cresterea fermitatii sanilor cu tinctura din seminte de marar ?

Cercetatorii de la Universitatea din Osaka afirma ca o cura cu pulbere sau cu tinctura din seminte de marar , timp de 20 de zile, favorizeaza cresterea fermitatii sanilor, pe care-i remodeleaza si carora le accentueaza fermitatea, Frunzele de marar contin mici cantitati de estrogen. Estrogenul incetineste procesul deimbatranire, face pielea frumoasa, ajuta la cresterea naturala si armonioasa a sanilor, regleaza ciclul menstrual si estompeaza simptomele menopauzei.

Retete naturale pe baza de marar

Infuzia cu marar(folosita pentru digestie, insomnie, anxietate): fierbeti o crenguta de marar intr-o ceasca de apa si lasati la infuzat cateva minute. Infuzia trebuie bauta calda.

Apa de marar: adaugati o lingurita de seminte de marar macinate intr-o ceasca cu apa fierbinte si lasati sa infuzeze catva ore. Filtrati si indulciti cu miere. Pentru copii reduceti cantitatea de seminte la jumatate.

Pulberea de marar se obtine prin macinarea semintelor si a inflorescentelor uscate cu ajutorul unei rasnite. Se poate lua de doua ori pe zi cate o lingurita, insa, inainte de a fi inghitita, se tine timp de 10-15 minute sub limba. Tratamentul dureaza 21 de zile.

Tinctura de marar: 100 ml de alcool de 50 de grade, in care se adauga 3-4 lingurite de pulbere de marar. Tinctura de marar se lasa la macerat timp de 8-9 zile, dupa care se filtreaza. Tratamentul cu tinctura de marar dureaza 21 de zile, luandu-se de 3 ori pe zi inainte de mese cate o lingurita de tinctura dizolvata in 100 ml de apa.

Ceai de marar – se prepara o infuzie din doua lingurite de seminte de marar la 250 ml de apa. Ceaiul de marar este un elixir excelent pentru slabit.

Vinul de marar: Pentru tratarea asteniei se prepara un amestec de 20 de linguri de marar si un litru de vin rosu. Se lasa o saptamana la macerat, se filtreaza si se consuma cate 50 ml dupa fiecare masa.

Contraindicatii si precautii

Pe parcursul sarcinii uleiul esential de marar poate fi toxic pentru fat, de aceea este contraindicat femeilor insarcinate, dar si femeilor care alapteaza. Uleiul esential de marar trebuie folosit in doze mici.

Trebuie administrat cu precautie copiilor, fiind interzis copiilor sub doi ani.

In utilizarea de lunga durata mararul poate deveni neorotoxic.

Principalele beneficii pentru sanatate ale mararului:

Te scapa de kilogramele in plus.Mararul este folosit cu succes in regimurile pentru slabit, deoarece are proprietatea de a aplatiza abdomenul. Proprietatile sale diuretice impiedica retentia de lichide din organism si actioneaza asupra depunerilor in zonele celulitice.

Stimuleaza activitatea rinichilor.Patru linguri de suc proaspat de marar luate zilnic timp de doua saptamani previne si combate calculii, cistitele si infectiile renale.

Calmeaza durerile abdominale.Mararul actioneaza foarte eficient stimuland toate functiile intestinale si are un puternic efect antispastic. Calmeaza durerile abdominale, limiteaza acumularea de gaze si scuteste nou-nascutul de colici.

Benefic sistemului nervos. Mararul mai este un puternic tonic fizic si psihic, combate depresia si readuce bucuria de a trai.

Intareste oasele.Semintele de marar au cea mai mare concentratie de calciu dint tot regnul vegetal. O lingurita cu seminte contine mai mult calciu decat o cana cu lapte. Calciul este necesar in special pentru prevenirea osteoporozei.

Sani mai fermi. Frunzele de marar si semintele contin mici cantitati de estrogen – hormonul feminin responsabil de cresterea naturala a sanilor si de intretinerea supletii pielii.

Improspateaza respiratia.Mesteca frunze si seminte de marar daca vrei o respiratie proaspata. In plus, semintele au capacitatea de a calma durerile usoare de dinti.

