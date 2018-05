E vremea socului. E-n floare. Afla farmacia uluitoare din fructele de soc

4 SHARES ShareTweet Tufa de soc valoreaza cat o farmacie naturista, fructele sale fiind un redutabil concurent pentru multe medicamente. Proprietatile terapeutice ale socului sunt cunoscute inca din antichitate. In Grecia, Hippocrate ii atribuia proprietati diuretice; in Evul Mediu, la vechii germani, socul negru era considerata o planta sfanta, fiind folosita si ca planta medicinala. In medicina traditionala, acesta era folosit in tratamentul tusei si pentru stimularea digestiei, iar in cazul inflamatiei amigdalelor si a gatului era recomandat sub forma de gargara. Fructele coapte contin aminoacizi, bioflavonoide, carotenoide, flavonoide (quercetina, antocianine), zaharuri, taninuri, vitamina A, B si C in cantitati mari. Important este sa nu folosesti fructele necoapte pentru ca au un continut ridicat de glicozide toxice. Proprietatile terapeutice ale socului negru sunt: tonic general, antioxidant, imunostimulator, detoxifiant, sudorific, antipiretic, antialgic, antitusiv, expectorant, emolient, decongestiv, diuretic, laxativ, antiseptic (antibacterian si antiviral), antiinflamator, antiedematos, anticelulitic, antialergic, galactogog, vitaminizant, mineralizant. Extractul din fructele de soc negru este recomandat a fi utilizat in: stari de oboseala cronica si stres, imunitate deficitara, raceala si gripa, guturai, detoxifierea organismului, raceala, gripa, febra, rinite inflamatorii, tuse uscata, faringita, amigdalita, sinuzita, bronsita, astm bronsic, pneumonie, artrita, artroza, nevralgii intercostale, sciatica, guta, nefrita, pielonefrita, cistita, litiaza urinara, colica renala, obezitate, cure de slabire, tulburari hormonale, chist ovarian, ovare polichistice, fibrom uterin, mastoza fibrochistica, psoriazis, alergie cutanata, dermatozee, acnee, cancer. Fructele de soc negru se pot pastra proaspete in frigider, dar nu mai mult de 36 – 48 de ore de la recoltare dupa care se trece la prepararea de suc, sirop sau tinctura. Sursa: bzi.ro 4 SHARES ShareTweet