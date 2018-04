sile google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ea e cea mai sexy fiica de interlop! Cum arata fata lui Sile Camataru, poarta coroana de printesa si diamante grele! Pana si Botezatu a plans dupa ea! In septembrie 2017 a avut loc un mare eveniment in Bucuresti, una dintre fiicele lui Sile Camataru se logodea, iar socrul mic a dat o petrecere despre care inca se mai vorbeste. Petrecerea uriasa a avut loc intr-un restaurant de fite din Capitala, iar fata omului de afaceri a marturisit ca s-a simtit ca o adevarata printesa: „Sunt ca o printesa. Nunta va urma peste cativa ani. Vreau sa fiu pregatita sa port rochia de mireasa. Inca nu sunt. Vreau sa fiu printesa in adevaratul sens al cuvantului”. Din punct de vedere vestimentar, evenimentul a fost mar ...