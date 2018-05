Ea e Sofia Saravda, cea mai bogata femeie din lume: „Traiesc mereu intr-un Paradis” De unde are atatia bani: I-a lasat pe toti masca, uite cum traieste:

Sofia Saravda este cea mai bogata femeie din lume si traieste pe picior mare! Rusoaica duce o viata stralucitoare, iar orice persoana si-ar dori macar un sfert din experientele traite de ea.

Mic dejun la Empire State Building, sedinte foto foarte sexy la Hollywood, plaja in Dubai, plimbari pe elefant, in Africa, plus alte vacante ”marunte”, in locatii precum Thailanda, Bali, Roma, ori Paris. Acestea sunt doar cateva repere din viata celei mai bogate femei din lume. Sofia Saravda a cheltuit milioane de euro pe vacante exotice, numai pentru sufletul ei!

„Traiesc mereu intr-un Paradis”, a scris aceasta la una dintre fotografiile postate pe retelele de socializare.

Sofia Saravda arata incredibil de bine in costumele de baie, in rochiile stralucitoare si foarte luxoase, dar si accesorizata precum o printesa. Sofia conduce masini luxoase, de fita si arunca ao gramada de bani pe vacante opulente si foarte scumpe.

Totusi, credeati ca acest corp se mentine impecabil asa usor? Nu, nu, nu! Intr-adevar, mersul pe jos, prin magazine face piciorul frumos, dar acelasi efect il are si sala de fitness! De acord, poate nu toate doamnitele isi permit sa se antreneze deasupra plajelor din Dubai, dar asta nu inseamna ca sportul trebuie neglijat! Sofia a luat o pauza si le arata tuturor ce efecte are fitness-ul asupra trupului, conform Antena Stars.

Si asta nu e tot! Rusoaica este ravnita de barbati si se bucura de bunastarea familiei, alaturi de sotul si fiica sa.

