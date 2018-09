Ea este eleva din Galati care a fost inclusa in grupul celor mai inteligenti oameni de pe planeta! Are 13 ani

Bianca Mayer Rosca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O eleva in varsta de 13 ani din Galati a fost selectata, anul trecut, in clubul select a celor mai inteligenti oameni de pe planeta, cu un coeficient de inteligenta de peste 130. Bianca Mayer Rosca (13 ani) este eleva in clasa a VII-a la Colegiul National „Vasile Alecsandri“ din Galati si a castigat pana acum olimpiadele judetene de Matematica si Lingvistica, obtinand si o medalie de bronz la Olimpiada Nationala de Matematica. A intrat de anul trecut in clubul select al membrilor Mensa, cei mai inteligenti oameni de pe planeta, cu un coeficient de inteligenta de peste 130. Bianca Mayer Rosca, eleva in clasa a VII-a la Colegiul National ”Vasile Alecsandri” din Galati, este pas ...