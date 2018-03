Ea este femeia care nu s-a mai epilat de un an. Va place cum arata? - FOTO

Femeia din Polonia care nu se mai epileaza de un an. Secretara Sonia Cytrowska, in varsta de 28 de ani, din Gdynia, Polonia, a inceput sa se eplieze pentru prima data cand avea varsta de 12 ani, dupa ce a simtit o presiune sociala venita din partea revistelor si televiziunilor. Dar de un an de zile a renuntat la acest obicei si si-a imbratisat aspectul natural. Tanara petrecea aproximativ 3 ore pe saptamana incercand sa ramana fara par, ceea ce a facut-o sa se simta nesigura pe sine. Totusi, in urma cu un an, Sonia a decis sa nu se mai epileze, dupa ce a realizat ca eliminarea parului corporal facea pe plac altora, nu ei. Din acel moment, ea a inceput sa distribuie fotografii cu parul corporal pe Instagram, alaturi de hashtagul ”#bodyhairmovement” (”#miscareaparuluicorporal”), adunand pana in prezent 7.000 de fani. Schimbarea nu a fost usoara pentru toata lumea, iar Sonia accepta ca sotul ei, Tobizasz, s-a straduit sa se obisnuiasca cu aspectul ei natural. & ...