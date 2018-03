Ea este femeia pe care Elena Ceausescu a urat-o cel mai mult! Destin tragic pentru aceasta actrita

Elena Ceausescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pentru perioada comunista, sa fii dusmanul personal al Elenei Ceausescu si sa supravietuiesti in Romania constituiau un lucru destul de greu. Un astfel de caz a fost cel al Violetei Andrei, una dintre cele mai frumoase actrite din tara noastra, pe care sotia dictatorului a scos-o de pe platourile de filmare in 1982. “In 1965, am jucat in primul lungmetraj, apoi rolurile au venit unul dupa altul, pana in 1972. Atunci a avut loc o intalnire scurta cu familia Ceausescu, eram impreuna cu sotul meu (n.r. – este vorba despre Stefan Andrei, secretar al Comitetului Central pe probleme de politica externa la vremea respectiva). Imediat dupa ce m-a vazut, sotia dictatorului a inceput sa ma urasca ...