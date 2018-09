Ea i-a luat locul Biancai Dragusanu! Primele imagini cu blonda lui Victor Slav!

In urma cu cateva saptamani, v-am dezvaluit, in premiera, ca Victor Slav da semne ca e mai hotarat ca niciodata sa-si refaca viata sentimentala. La mai bine de trei luni dupa ce s-a despartit de mama fiicei lui, prezentatorul Kanal D pare sa-si fi gasit linistea sufleteasca in compania unei tinere superbe.

Un nou cuplu se prefigureaza in lumea mondena de la noi din tara. Dupa mai bine de trei luni de cand s-a despartit de Bianca Dragusanu, Victor Slav pare ca intentioneaza sa isi refaca viata amoroasa. O tanara domnisoara blonda, pe care a cunoscut-o pe litoral, l-ar fi prins in mrejele iubirii pe celebrul barbat.

Escapada nocturna pe care a avut-o in urma cu doua saptamani la NUBA Mamaia alaturi de colegii lui de platou se pare ca a fost de bun augur pentru Victor Slav. Si asta pentru ca, in seara respectiva, Ramona Olaru i-a facut cunostinta cu una dintre prietenele ei, care se pare ca i-a picat cu tronc fostului iubit al Biancai Dragusanu. Raduca, prietena asistentei TV, o focoasa blondina, se pare ca a reusit sa-i atraga atentia, cu farmecul ei, lui Victor Slav, care a decis sa mai dea o sansa dragostei. Iar acest lucru se reflecta in gesturile pe cate tanara le-a facut zilele trecute.

De cum a aflat ca Victor si colegii lui de platou o sa petreaca cateva zile la Timisoara, acolo unde lucreaza din greu pentru noul lor proiect, Raduca si-a luat o prietena si au plecat in orasul de pe Bega, pentru a fi alaturi de noua ei cucerire, potrivit surselor noastre. Din cate se pare, Victor si Raduca au avut un weekend de poveste. Dupa ce au petrecut pana-n zorii zilei alaturi de Giani Kirita, Catalin Cazacu si Roxana Ionescu, in cel mai exclusivist club din Banat, Epic, cei doi s-au relaxat la piscina hotelului.

Daca Victor a fost mai precaut si a ezitat sa isi faca publica noua relatie, Raduca, cea care l-a prins in mrejele iubirii, si prietena care a insotit-o nu s-au sfiit sa publice mai multe filmulete si poze din locurile in care s-au distrat.

Victor Slav a fost casatorit cu Bianca Dragusanu

Bianca Dragusanu s-a nascut pe 6 martie 1982 in Hunedoara. Ea si Victor Slav s-au cununat civil pe 6 septembrie 2013, la Starea Civila a Sectorului 3 din Bucuresti. Nunta au facut-o pe 29 septembrie 2013, iar nasi au fost Nicoleta Luciu si sotul ei, Zsolt Csergo. La cateva luni dupa ce au devenit sot si sotie, in 2014, din pacate, ei au divortat. Ulterior, si-au reluat relatia in secret, dupa care blonda a facut totul public. Bianca Dragusanu i-a daruit o fiica lui Victor Slav. Sofia Natalia a venit pe lume pe 26 septembrie 2016. La sfarsitul lunii iulie, Bianca si-a incheiat colaborarea cu postul de televiziune Kanal D, astfel ca nu va mai prezenta emisiunea “Te vreau langa mine”.

