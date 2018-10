East 17, cea mai cunoscuta formație britanica a anilor ’90, canta in premiera diseara la Cluj! Vezi de unde iți poti procura biletele

East 17 canta in premiera la Cluj

Legendara trupă britanică East 17, cunoscută pentru hit-uri precum ”Deep”, ”It s alright” sau ”Stay another day” va concerta,în premieră, pentru prima dată la Cluj-Napoca, în cadrul super concertului We love retro care va avea loc în cursul acestei seri, la Sala Polivalentă.

East 17 a ajuns de-a lungul anilor să fie o formație foarte cunoscută în Anglia și numai, avându-i ca membri, dina nul 2014, pe soliștii Terry Coldwell și Robbie Craig,. Din formația originală făceau parte și John Hendy, Brian Harvey și Tony Mortimer. Printre foștii membri se numără fostul manager al echipei Union I, Blair Dreelan.

Grupul a realizat 18 single-uri top-20 și patru albume de top 10 și a fost una dintre cele mai populare trupe de băieți din Marea Britanie în perioada începutul anilor 1990, ajutat de un interes tabloid puternic în imaginea lor "băieți răi" comparativ cu cea de ”băieți buni” a celor de la Take That. Stilul lor a îmbinat muzica pop și hip hop în cântece precum "House of Love" și "Let it Rain".

Grupul a vândut peste 18 milioane de albume și 1,8 milioane de single-uri în Marea Britanie

