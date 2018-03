Eboli. Un italian a fortat un baiat roman sa intretina relatii intime, pe care l-a fortat sa consume cocaina si hasis

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un italian in varsta de 45 de ani, din localitatea italiana Battipaglia, este acuzat ca a abuzat sexual un baiat de origine romana, in varsta de 13 ani. Italianul, care are cazier, a fost arestat, victima sa fiind un baiat roman de 13 ani, fiul unei prietene de-ale sale care locuieste in Eboli. Agresiunea a fi avut loc la sfarsitul anului 2017, dar abia acum a fost reclamanta de diriginta minorului, care a observat comportamentamentul anormal al acestuia. Italianul profita de faptul ca mama minorului il ruga uneori sa il duca pe acesta la scoala, si l-ar fi pus sa consume cocaina si hasis, iar apoi abuzat sexual. Potrivit postului de televiziune SeiTV, italianul a declarat la interogatoriu ca nu a fost singurul c ...