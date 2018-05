Ec. Nicolae Iliescu: Demagogia independenței naționale

ShareTweet Demagogia politicienilor incearca noi formule pentru manipularea celor care sunt dispusi sa mearga la vot . In ultima perioada , PSD-ul si ALDE , mizand pe naivitatea romanilor , incearca sa pozeze in aparatorii independentei Romaniei, fata de tirania UE . Ciudat, tocmai partidele aflate la guvernare , care prin imprumuturile excesive , reduc sansele unei independente reale, maraie la principala sursa externa de finantare a tarii . Cum au pretentia tiranicii europeni ca lupta impotriva coruptiei sa continuie iar justitia sa nu fie supusa celor care momentan detin o majoritate parlamentara ? Programul de falimentare a tarii , denumit impotriva opiniei majoritatii specialistilor neinregimentati politic , drept ,,program de guvernare” , a declansat inflatia care defileaza la brat cu obsedantul ROBOR . Deocamdata , inflatia nu este galopanta , avanseaza taras-grabis, dar avanseaza . Sunt toate premisele, daca se continua aberatiile economice , sa facem tot felul de concesii , care sa afecteze si independenta nationala , pentru ca incompetenta guvernare sa primeasca miliarde pe care sa le risipeasca . Miliarde nu pentru investitii ci pentru supravietuirea sistemului din ce in ce mai corupt si mai incompetent. ShareTweet