Ecaterina Andronescu ar putea fi noul ministru al Educatiei, la propunerea lui Liviu Dragnea. Ce aspecte omite seful PSD

Ecaterina Andronescu si Liviu Dragnea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liviu Dragnea, presedintele PSD, i-a propus functia de ministru al Educatiei senatoarei Ecaterina Andronescu, au precizat surse politice. Ministrul Valentin Popa a demisionat joi, 27 septembrie, pe fondul neintelegerilor cu UDMR pe tema predarii limbii romane minoritatilor nationale. Citeste si: De ce a demisionat Valentin Popa! Explicatii de ultima ora „Nu sunt de acord cu solicitarea UDMR de aprobare a punctului 16 din Ordonanta, ca orele de Romana la clasele cu predare in limbile minoritatilor nationale sa fie desfasurate in limbile minoritatilor, de profesori de specialitate. UDMR doreste revenirea la starea anterioara, cand aceste ore erau sustinute in afara nor ...