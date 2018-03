Ecaterina Andronescu, ascultata timp de sase luni pe siguranta nationala

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ecaterina Andronescu, senatoare PSD, i-a dat un SMS lui Mircea Badea chiar in timpul emisiunii "In gura presei". "Erau cativa judecatori care semnau pe banda rulanta mandate pe siguranta nationala acoperiti fiind de lege. Si daca stranuta cineva, putea sa fie interceptat trei ani. In Romania se abuza: una, doua in Romania... totul era de siguranta nationala", a zis realizatorul TV. Apoi, senatoarea PSD i-a dat un mesaj lui Mircea Badea. "Am fost interceptata inclusiv ambiental pe siguranta nationala din august 2014 si pana in februarie 2015. Initial pentru 30 de zile, dar a durat sase luni. In urma cu o luna am primit documentele prin care imi comunica ce a fost acum 3,5 ani", a fost mesajul tran ...