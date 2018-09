Ecaterina Andronescu: Cred ca putem sa facem un Guvern mai performant; trebuie sa guvernam pentru tara

Senatorul PSD Ecaterina Andronescu a afirmat, sâmbătă, că Partidul Social Democrat ar trebui să aibă un Guvern mai performant decât cel din prezent. Întrebată la Neptun, unde sâmbătă are loc şedinţa CExN a PSD, dacă îşi menţine poziţia dintr-o scrisoare adresată membrilor partidului prin care a cerut demisia lui Liviu Dragnea şi schimbarea Guvernului, Ecaterina Andronescu a răspuns: "Eu nu mă dezic de lucrurile pe care le-am spus. Poate că există şi alte soluţii decât cele pe care eu le-am scris în scrisoare, dar ceea ce este clar: cred că putem să facem un Guvern mai performant decât cel care e. (...) Sunt oameni care fac performanţă în actualul Guvern, dar sunt şi oameni care nu dau rezultatele la care noi ne aşteptăm". Totodată, chestionată ce părere are cu privire la faptul că în şedinţa CExN Gabriela Firea ar fi cerut demisia ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, Ecaterina Andronescu a precizat: "Cred că toate aceste lucruri trebuie să fie discutate, şi ce am scris eu în scrisoare şi ce spune Gabriela Firea, pentru că eu cred că trăim o perioadă în care politica trebuie abordată puţin mai mult decât până acum, în sensul că ceea ce se întâmplă trebuie discutat cu oamenii şi nu trebuie create tensiuni şi divizarea aceasta. (...) Trebuie să dezbatem fără patimă, cu răbdare şi cu înţelepciune, pentru că oamenii ne-au trimis să guvernăm această ţară". De asemenea, Ecaterina Andronescu a precizat că ea nu este membru al Comitetului Executiv al PSD, precizând însă că scrisoarea sa ar trebui discutată în CExN sau în cadrul întâlnirii grupurilor parlamentare ale partidului, de sâmbătă, de la Neptun. "În şedinţa grupurilor parlamentare care va avea loc după ce se va termina şedinţa Comitetului Executiv, poate se va discuta acest lucru", a afirmat Ecaterina Andronescu. În ceea ce priveşte motivele pentru care ar trebui demis preşedintele PSD, Liviu Dragnea, Ecaterina Andronescu a precizat: "Eu cred că trebuie să facem puţin altfel ceea ce facem acum, să guvernăm puţin diferit de până acum şi pentru partid, dar mai ales pentru ţară, în sensul în care Guvernul să fie mai performant şi oamenii să fie mulţumiţi, să nu iasă în stradă". În opinia sa, nu numai structurile de conducere ale PSD, ci şi grupurile parlamentare ale partidului ar trebui să dezbată problemele cu care se confruntă social-democraţii şi deciziile pe care aceştia le iau. "Cred că nu numai structurile de conducere - Biroul Permanent şi Comitetul Executiv - trebuie să dezbată problemele cu care se confruntă şi deciziile pe care le ia PSD, dar şi grupurile parlamentare au rolul lor, pentru că grupurile parlamentare susţin prin legislaţie politica Guvernului şi a partidului. Deci cred că deciziile trebuie să fie mai larg dezbătute", a arătat Andronescu. Întrebată dacă i s-a propus să preia conducerea Ministerului Educaţiei pentru a renunţa la punctul său de vedere, Andronescu a negat. "Nu. (...) Nici n-o să mi se propună şi nici n-o să accept", a spus ea. De asemenea, Ecaterina Andronescu a mai spus că nu a fost invitată la Şcoala Politică de Vară a Organizaţiei Femeilor Social Democrate, care a avut loc vineri la Mamaia. "Trebuie să spun cu amărăciune că nu am fost invitată şi, ca urmare, nu mă duc neinvitată", a afirmat Andronescu. AGERPRES/(A - autor: Mădălina Cerban, editor: Mirela Bărbulescu, editor online: Ada Vîlceanu)