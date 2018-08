Ecaterina Andronescu da carțile pe fața și spune cați oameni din PSD sunt in tabara sa: 'Sunt mulți care gandesc ca mine. Am devenit DUȘMAN, pentru unii!'

Senatoarea PSD, Ecaterina Andronescu, a afirmat că, după publicarea scrisorii deschise adresată colegilor prin care cerea demisia lui Liviu Dragnea din fruntea partidului, a devenit dintr-o dată dușman pentru unii și se întreabă dacă nu cumva atacurile au fost un ordin dat din interiorul formațiunii.

"Mă întreb dacă nu au fost ordine din interior. Pentru că dintr-o data pentru unii am devenit dușman. Ceea ce nu este adevărat. Eu nu am vrut să fie scrisoarea aceasta un atac la adresa PSD, ci pur și simplu un strigăt de disperare. Mă îngrijorează faptul că stânga europeană se îndepărtează din ce în ce mai mult de stânga românească. Mă îngrijorează că, deși există creșteri economice, oamenii sunt în stradă și nu sunt soluții care să se comunice. Vă spun de ce am făcut eu lucrul acesta. Eu din îngrijorare, pur și simplu", a declarat senatoarea PSD, Ecaterina Andronescu, vineri seară la Realitatea Tv.

Întrebată dacă a fost contacatată sau dacă a discutat cu colegii din partid, după aparația scrisorii în spațiul public, Ecaterina Andronescu a spus că a primit sute de mesaje de la liderii din teritoriu.

"Am primit sute de mesaje. Sunt mulți care gândesc așa cum gândesc eu. Am avut cu mai mulți colegi discuții la telefon, dar din conducere nimeni nu s-a interesat de mine, că nu ar fi avut de ce. Eu nu am mai vorbit cu conducerea partidului de la Congres (Congresul PSD din 10 martie - n.r.) și nici atunci prea mult", a completat Andronescu.

Chestionată câți dintre membrii PSD sunt de acord cu ceea ce s-a întâmplat la protestele din 10 august care au culminat cu violențe, fostul ministru al Educației a spus: "Cred că cei mai mulți dezavuează ce a fost în Piața Victoriei".

Senatorul PSD, Ecaterina Andronescu, a cerut, marți, într-o scrisoare deschisă adresată membrilor PSD, ca liderul social-democrat Liviu Dragnea să se retragă din fruntea partidului, altfel PSD va pierde guvernarea, precum și pregătirea unui guvern PSD de „super profesioniști”. Andronescu afirmă că PSD trebuie să salveze atât țara cât și partidul "de la un dezastru major" spre care se îndreaptă "vertiginos". În scrisoare, aceasta mai afirmă că Guvernul Dăncilă nu reprezintă PSD.

Ulterior, mai mulți social-democrați, printre care liderul PSD Sector 5, Daniel Florea, și organizația PSD Sibiu au acuzat-o pe Ecaterina Andronescu că „a răspuns ordinelor din înregistrarea lui Werner Iohannis" atunci când a cerut într-o scrisoare deschisă schimbarea Guvernului Dăncilă și a președintelui partidului, Liviu Dragnea.

Senatorul PSD, Liviu Pop a catalogat ca fiind "ridicol" și "absurd" faptul că Ecaterina Andronescu cere înlocuirea Cabinetului Dăncilă în ziua în care Eurostat a anunțat că România are cea mai mare creștere economică semestrială din Europa. Pop a adăugat că cei care vor înlocuirea Guvernului sunt "soroșiștii și exponenții sistemului ocult de putere".

În schimb, fostul premier Mihai Tudose a spus, pentru MEDIAFAX, că este nevoie de o discuție „civilizată” în conducerea partidului despre problemele ridicate de senatorul PSD, Ecaterina Andronescu. Acesta a mai catalogat ca fiind „un nonsens” gestul liderilor județeni PSD care au criticat-o pe Ecaterina Andronescu. Potrivit unor surse social-democrate, și senatorul PSD, Niculae Bădălău, le-a cerut colegilor săi de partid să respecte experiența lui Andronescu.

Comitetul Executiv Național al PSD este așteptat să se reunească la sfârșitul acestei luni sau la începutul lui septembrie.

