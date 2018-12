Ecaterina Andronescu reactioneaza la gestul surprinzator facut de profesorul din Olt

Ecaterina Andronescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a spus ca profesorul care a insotit cei 22 de copii din Olt, care au innoptat in Catedrala din Alba Iulia, a dat dovada de iresponsabilitate si ca vor fi luate masuri necesare dupa ce Inspectoratul Scolar Olt va incheia ancheta. „Nici pe mine nu m-a revoltat mai putin. Potrivit reglementarilor in vigoare, profesorul trebuia sa se asigure de toate conditiile pentru copii in timpul transportului si, daca era gandita peste noapte, ramanerea in Alba Iulia sau cum a ajuns trenul foarte tarziu. Este lipsa de responsabilitate crasa, inspectoratul scolar va face o ancheta si nu cred ca lucrurile vor ramane asa. Parintii nu inteleg cum au acceptat sa plece ...