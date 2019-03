Ecaterina Andronescu: Scolile doctorale de Politie si SRI ar trebui INCHISE''

Ecaterina Andronescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Emilia Sercan, jurnalist cu cele mai multe investigatii in zona de doctorate false, i-a luat un interviu ministrului Educatiei in publicatia clujeana PressOne. Ziarista a dat cateva exemple referitoare la densitatea lucrarilor de diplome plagiate din cadrul academiilor institutiilor de forta ale statului. Reintroducerea uniformei in scoli, masura pentru protejarea elevilor! Explicatiile ministrului Educatiei Emilia Sercan, PressOne: − In momentul de fata, 45 din cele 85 de teze de doctorat sustinute la Academia SRI sunt plagiate. 40 de teze si le-au reclamat singuri la CNATDCU. La Academia de Politie sunt in analiza 55 de teze cu suspiciune de plagiat. Aceste doua scoli doctorale pot ...