Echinoctiu de primavara 2019. Traditii si obiceiuri de echinoctiu de primavara

Echinoctiu de primavara google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Echinoctiu de primavara 2019. Miercuri, 20 martie, la ora 12 si 29 de minute are loc un fenomen anual: echinoctiul de primavara. Ziua devine mai lunga, iar oamenii se pregatesc sa dea ceasul inapoi cu o ora in weekendul 25-26 martie. Se respecta o serie de traditii si de obiceiuri cu aceasta ocazie. Practic, incepe cu adevarata primavara, din punct de vedere astronomic. Ce este echinoctiul? Echinoctiul, denumit si echinox, este momentul in care ziua si noaptea sunt egale peste tot pe planeta. Acest fenomen vizeaza tot pamantul, indiferent de emisfere. Fenomenul se produce din cauza Soarelui, care in miscarea sa, se afla exact pe ecuatorul ceresc, spun oamenii de stiinta de la NASA. Echinoct ...