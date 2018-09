Echinoctiu de toamna! Schimbare radicala a vremii! Cand se trece la ora de iarna

Ora de iarna google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Echinoctiul de toamna are loc astazi, 23 septembrie. Acest moment marcheaza inceperea astronomica a toamnei. Astazi ziua este egala ca durata cu noaptea, iar de maine ziua va continua sa se scurteze. Din acest moment, ziua scade treptat, iar noaptea devine din ce in ce mai lunga, pana la solstitiul de iarna. In 2018, echinoctiul de toamna are loc la data de 23 septembrie, la ora 04:54. Punctul echinoctiului de toamna, numit si „punct autumnal", se afla pe sfera cereasca la intersectia eclipticii (ce reprezinta proiectia pe sfera cereasca a planului orbitei Pamantului) cu ecuatorul ceresc, pe care Soarele il traverseaza la aceasta data, trecand din emisfera nordica a sferei ceresti in cea ...