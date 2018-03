Echipa belgiana Mouscron, la care evolueaza romanul Dorin Rotariu, este acuzata din nou de blat

Mouscron, echipă care a fost până de curând antrenată de Mircea Rednic şi la care evoluează mijlocaşul Dorin Rotariu, este acuzată din nou de un meci aranjat în campionatul belgian, la fel ca sezonul trecut. Dacă în urmă cu un an, echipa pregătită atunci de Rednic s-a salvat de la retrogradare în ultima etapă a sezonului regulat, după victoria într-un meci bănuit a fi fost aranjat, acum clubul valon este acuzat că nu şi-a apărat corect şansele în partida cu AS Eupen, care a evitat in extremis liga a doua, la un gol diferenţă, în dauna celor de la Mechelen.

Duminică, AS Eupen a învins, acasă, pe Mouscron cu 4-0 (Rotariu a fost pe teren tot meciul la oaspeţi), iar Mechelen, tot pe teren propriu, pe Waasland-Beveren, cu 2-0. Aflate la egalitate de puncte, 27, Eupen şi Mechelen au fost departajate la golaveraj, avantajul fiind de partea primei echipe, -17, faţă de -18.

De remarcat că Eupen a marcat golurile în minutele 73, 76, 80 şi 89, iar Mechelen în 49 şi 57. 'Din ce am auzit, Mouscron nu a respectat Jupiler Pro League. Este o lispă de profesionalism şi o lispă de respect, care afectează imaginea acestui club. În timp ce noi conduceam cu 2-0, Eupen a marcat patru goluri în 20 de minute. Sper că vor fi analize ale jocurilor şi că vor fi luate decizii", a declarat jucătorul Nicolas Verdier de la Mechelen, echipă care a retrogradat. Verdier are o situaţie dificilă, el fiind împrumutat de Eupen la Mechelen.

Cei de la Mouscron resping acuzaţiile, însă nu foarte convingător. "Toate aceste mesaje de pe reţelele sociale care spun că acest meci a fost aranjat mă irită la cel mai înalt nivel posibil. Suntem corecţi şi aşa vom fi mereu. Flamanzii au pus o presiune negativă pe umerii noştri. Şi să nu uităm că am fi putut conduce în acest meci. S-a spus şi anul trecut că ne-am cumpărat menţinerea la Kortrijk. Azi, sunt noi zvonuri. Dar cei care ne acuză să aducă dovezi", a declarat Patrick De Clerck, preşedintele lui Mouscron, potrivit dhnet.be.

"Au fost declaraţii ale celor de la Mechelen după retrogradarea lor? Pot să le înţeleg frustrarea. Mai ales dacă văd imaginile cu golul al patrulea. În locul lor, şi eu mi-aş pune întrebări, dar pot să vă asigur că nu a existat niciun aranjament. Suntem profesionişti", a declarat căpitanul lui Mouscron, Jérémy Huyghebaert.

"Am jucat bine 70 de minute, chiar am avut ocazii în acest meci. Apoi totul s-a prăbuşit după primul gol, care a venit pe fondul unor erori de neînţeles din partea noastră", a afirmat Frank Defays, antrenorul care l-a înlocuit pe Rednic, la 14 februarie. "Am jucat foarte rău azi, ne-am prăbuşit de la 1-0. În fine, eu pot să mă privesc în oglindă", a spus şi portarul Olivier Werner.

În martie 2017, Mouscron s-a salvat de la retrogradare, după ce a învins, în deplasare, cu 2-0, pe Kortrijk , în ultima etapă a sezonului regulat. Acestă partidă a fost vizată de o anchetă a autorităţilor belgiene, care au cercetat un posibil aranjament. Gruparea Westerlo, retrogradată din prima ligă belgiană după rezultatele înregistrate în ultima etapă, a depus o plângere în justiţie, acuzând nereguli la meciul Kortrijk - Mouscron, scor 0-2. Westerlo a arătat că golurile marcate de formaţia lui Rednic, un autogol şi un gol înscris după grave erori defensive, pot sugera o fraudă sportivă.

În acest an, după ce în prima parte a campionatului a "cochetat" cu locuri de play-off, Mouscron a terminat sezonul regulat pe locul 15, cu 30 de puncte, la trei puncte de locul 16, ocupat de Mechelen, singura retrogradată.

Mouscron este un club controlat de un controversat impresar israelian, Pini Zahavi, prin fondul de investiţii "Gol Football Malta LTD" care îi aparţine. Gruparea belgiană apare, potrivit gsp.ro, în dosarul Football Leaks, în legătură cu transferul fundaşului Cristian Manea de la FC Viitorul la Apollon Limassol, pentru care gruparea patronată de Gheorghe Hagi a plătit un comision de un milion de euro la o sumă de transfer de 2,5 milioane de euro, conform news.ro.