Echipa de Fed Cup pentru meciul cu Franta

Simona Halep, Mihaela Buzarnescu, Irina Begu, Monica Niculescu si Raluca Olaru au fost nominalizate de capitanul-nejucator Florin Segarceanu pentru intalnirea din semifinalele Fed Cup de la Rouen, cu Franta, informeaza FR Tenis. Dupa ce a dezvaluit componenta echipei, Florin Segarceanu a tinut sa faca o serie de precizari foarte importante: "Am promis ca voi anunta echipa care va juca impotriva Frantei dupa ce se va termina turneul de la Miami, dar din punctul meu de vedere lucrurile sunt deja clare si am tinut sa fac anuntul acum, pentru a evita alte atacuri in presa de scandal la adresa acestei echipe. Noi avem nevoie de liniste inaintea acestui meci atat de important si este trist sa ...