Echipa de fotbal Farul Constanta a intrat in faliment. Dosarul a primit al 55-lea termen

Dosarul privind falimentul echipei de fotbal Farul Constanţa a primit un nou termen - al 55-lea. Cauza se află în atenţia Iuliei Casian, judecător al Tribunalului Constanţa.Procesul se află pe rolul Tribunalului Constanţa din data de 17 mai 2010. În luna iunie 2010, instanţa a dispus deschiderea procedurii insolvenţei. Pe data de 12 octombrie 2015, Tribunalul Constanţa a dispus începerea procedurii falimentului debitorului Clubul Sportiv Fotbal Club Farul Constanţa, hotărând dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al debitorului.Reamintim că fostul fotbalist al echipei naţionale a României Ciprian Marica a câştigat licitaţia pentru semnele identitare ale FC Farul (marcă - culori, siglă şi palmares). Licitaţia s-a desfăşurat la Constanţa, la sediul CC Insol SPRL (lichidatorul judiciar al Clubul Sportiv Fotbal Club Farul Constanţa, aflat în faliment). Ciprian Marica a fost reprezentat de avocat Lizeta Haralambie şi şi-a adjudecat brandul cu suma de 41.300 de euro exclusiv TVA.După câştigarea licitaţiei, Ciprian Marica a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook prin care a explicat, printre altele, de ce a făcut acest pas:„De ce Farul? Tocmai pentru că în copilărie, în adolescenţă, aşa am crescut, cu Farul un punct de referinţă în fotbalul românesc. Pentru că oraşul Constanţa a devenit a doua mea casă. Pentru că aici, pe stadionul Farul, am trăit momente extraordinare la echipa naţională. Pentru că am iubit să joc aici, am trăit sentimente unice transmise de tribuna plină până la refuz la meciurile României. Pentru că fotbalul nostru are nevoie de un punct de echilibru în această zonă, iar oraşul Constanţa, judeţul Constanţa, Dobrogea toată, au forţa necesară să facă Farul să strălucească şi merită să retrăiască momentele de magie pe care le-au trăit părinţii, bunicii. Pentru că timpul trece şi cresc copiii care nu au apucat să vadă cu ochii lor un meci al celor despre care le povesteau adulţii. Timpul devine un duşman dacă nu acţionăm. E momentul să fie redat fotbalului românesc un simbol şi să fie luat drept model şi de alte oraşe mari!“.Potrivit datelor oficiale, în iulie 2001, Clubului Sportiv Fotbal Club Farul Constanţa i s-a aprobat darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 de ani a unui imobil proprietate publică a statului aflat în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului. Tot din documentele oficiale mai reiese că CS Fotbal Club „Farul“ Constanţa a dobândit personalitate juridică, potrivit sentinţei civile nr. 109/1993, pronunţată de Tribunalul Constanţa, în dosarul nr. 3150/1993.Conform HG nr. 666/12.07.2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 423/30.07.2001, s-a aprobat darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 de ani Clubului Sportiv Fotbal Club Farul Constanţa a unui imobil proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului. Concret, în temeiul HG 666/12.07.2001, ministerul anterior precizat a transmis în folosinţa gratuită a Clubului Sportiv Fotbal Club Farul Constanţa, în baza protocolului nr. 2528/17.08.2001, imobilul ce constă în:a) teren principal de fotbal - suprafaţă cu gazon = 7.591,84 mpb) teren antrenament fotbal - suprafaţă cu gazon = 6.710,69 mpc) teren antrenament fotbal - suprafaţă cu zgură = 6.018,21 mpd) pavilion administrativ compus din: subsol (cinci vestiare juniori, două magazii pentru materiale şi una pentru alimente, o spălătorie, un vestiar pentru îngrijitoare, cu grup sanitar) - parter (restaurant, bucătărie, două vestiare cu grupuri sanitare, saună, club analiză, două magazii şi un atelier de reparaţii echipament sportiv, cabinet medical, birou plus trei camere, magazin de prezentare articole sportive), etajul I (sală de forţă, saună, patru cabinete medicale cu două grupuri sanitare, două vestiare pentru juniori cu grupuri sanitare şi duşuri, birou antrenor, sală de protocol, cu două vestiare pentru îngrijitoare, sală de conferinţe, sală de mese pentru protocol cu grup sanitar, birou preşedinte cu secretariat, birou contabil-şef), etajul al II-lea (15 camere de cazare sportivi, cu grupuri sanitare şi duşuri, trei magazii din care două arhivă de presă).De asemenea, Clubul Sportiv Fotbal Club Farul Constanţa a mai primit tribune stadion principal cu următoarele spaţii sub tribune:- tribuna A - latura de sud (patru ateliere de lucru cu grup sanitar, birou cu grup sanitar) - latura de nord (două ateliere şi un grup sanitar); - tribuna B (cinci camere cu două holuri, trei încăperi cu grupuri sanitare, două magazii) - tribuna peluză nord (magazie pe toată suprafaţa de sub peluză) - tribuna oficială (subsol: magazii+casa liftului, demisol: două săli protocol cu două grupuri sanitare, terasă, două magazii, parter: trei camere protocol, cabină TV, încăperi pentru oficiali, staţie de amplificare, grup sanitar); - tribună stadion 2 antrenament - nocturnă stadion (patru stâlpi de beton armat cu căi de acces şi incinte la baza lor, instalaţie de iluminat cu tot echipamentul aferent de funcţionare tablouri de distribuţie a energiei electrice, traseu cabluri, corpuri de iluminat), centrală termică, tunel acces jucători, dar şi alte suprafeţe construite (puncte de transformare şi spaţiu comercial Club 96).