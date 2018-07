Echipa lui Tom Jones, mesaj despre starea de sanatate a artistului. De ce boala sufera

Tom Jones google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Starea de sanatate a lui Tom Jones (78 de ani) este in continuare precara. Starul galez este inca in spital si nu va putea face deplasarea in Finlanda pentru concertul live pe care trebuia sa-l sustina miercuri seara. Este al cincilea concert pe care Tom Jones il rateaza in decurs de o saptamana, din cauza problemelor de sanatate semnalate saptamana trecuta. Cantaretul are o infectie bacteriana la nivelul plamanilor, au anuntat membrii echipei sale, care il va mai tine departe de scena cel putin cateva zile. Miercuri seara, Jones urma sa cante la Down by The Laituri Festival in Finlanda. „Cu regret va informam ca trebuie sa anulam concertul Tom Jones din Finlanda, care era programat pe 25 iulie. Domn ...