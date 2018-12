Echipa nationala a Romaniei U21 va juca un amical cu Spania U21

Ultimul film Avengers a spulberat deja un record: Primul trailer a ajuns, in 24 de ore, cel mai vizionat din istorie (Video) Cel mai asteptat film al anului 2019, "Avengers: Endgame", a stabilit deja un record, reusind sa stranga un numar urias de vizualizari pentru primul trailer, lansat vineri.

Campionatul European de handbal feminin: Romania - Olanda LIVE Urmariti in direct pe site-ul Ziare.com marea infruntare dintre Romania si Olanda de la Campionatul European de handbal feminin din Franta, la Nancy, cu incepere de la ora 19, in prima partida a echipei noastre nationale din grupele principale de la EURO 2018.

Vladimir Tismaneanu a clarificat prioritatea numarul unu a Opoziției: Debarcarea Gazarului și a bandei sale Miercuri, 5 noiembrie, am asistat la confruntare și scandal în plenul Camerei Deputaților. Opoziția a forțat înlăturarea ...

Anamaria Prodan este tare mandra! Fiica ei, Rebecca, a dat lovitura Anamaria Prodan este mamă a trei copii, are două fete din prima căsătorie și un băiat cu actual soț, Laurențiu Reghecampf. Dacă Sarah iubește sportul și face performanță peste hotare, Rebecca, fiica cea mare este model și face furori șa prezentările de modă. Cea mai recentă la care a apărut, a fost la paris, unde

Cristian Pletea, medaliat cu bronz la CM de juniori, la tenis de masa; A fost singurul european din sferturi Jucătorul de tenis de masă Cristian Pletea a câştigat medalia de bronz la Campionatul Mondial de juniori din Australia, ...

Nicoleta Guța a ajuns de nerecunoscut: "Zici ca ești cea mai mare…" Nicoleta Guță a ajuns de nerecunoscut! Artista a decis să facă o schimbare de look și și-a pus o pereche de ochelari care i-au schimbat fizionomia. Nicoleta Guță și-a achiziționat o pereche de ochelari cu ramă groasă, neagră și s-a fotografiat cu ei. Ei bine, noua ei achiziție i-a schimbat fizionomia și toți fanii au

Claudia Patrașcanu le-a facut tuturor cunoștința cu bebelușul! Claudia Pătrașcanu are o familie frumoasă, a fost binecuvântată cu doi copii, ambii băieți. Deși și-ar mai dori o fetiță, nu îndrăznește să rămână a treia oară însărcinată, deoarece copiii sunt încă micuți și de vârste apropiate. Însă, a postat o imagine pe rețelele de socializare, în care ține în brațe un bebeluș nou-născut. Micuțul

Protestele vestelor galbene au pus pe butuci economia Franței: pierderi URIAȘE Protestele "vestelor galbene" au fost "o catastrofă" pentru economia franceză, spune ministrul francez de finanțe Bruno Le Maire, citat de BBC.Citește și: Ecaterina Andronescu, lovitură pentru Klaus Iohannis: PSD vine cu propria versiune a României Educate /* (c ...

Schimbari radicale in Codul Rutier din Italia! Romanii ar putea ramane fara masinile inmatriculate in tara! Recomandarile MAE In urma modificarilor aduse Codului Rutier din Italia, romanii ar putea sa ramana fara masinile inmatriculate in tara. M...