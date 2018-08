Echipa nationala de minifotbal a Romaniei vine la Iasi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Echipa nationala de minifotbal a Romaniei se reuneste vineri la Iasi inaintea participarii la Campionatul European din Ucraina, programat pentru perioada 12-18 august. In capitala Moldovei este programata si un ultim antrenament pe pamant romanesc, la Baza Sportiva Magic. Sambata dimineata, delegatia Romaniei va pleca spre Kiev, acolo unde duminica de la ora 22:00 debuteaza in grupa B a EURO 2018 impotriva nationalei Austriei. Elevii lui Marius Mitu s-au deplasat week-end-ul trecut la Sofia, in Bulgaria, pentru doua meciuri amicale cu vecinii de la sud. Bilantul a fost de o victorie si un rezultat de egalitate, urmat de victorie la executarea loviturilor de la 7 metri. Tricolorii au inaugurat la Sofia si noile echipamente de joc ...