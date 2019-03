Echipa UAIC, calificata in finala mondiala a concursului de programare ICPC - FOTO

tabara Petrozavodsk 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Echipa Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, formata din studentii Cristian Vintur, Alexandru Ionita si Valeriu Motroi – Facultatea de Informatica, coordonata de doctorandul Paul Diac, participa la finala mondiala a concursului de programare ICPC (International Collegiate Programming Contest), care va avea loc in perioada 31 martie – 5 aprilie 2019, la Universitatea din Porto, Portugalia. Este prima calificare a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi in finala mondiala a concursului, ca urmare a clasarii pe locul al treilea la etapa Regionala a Europei de Est – SEERC, organizata in octombrie 2018, la Universitatea Politehnica din Bucu ...