Echipei documentarului „Last Men in Aleppo”, nominalizat la Oscar, i-a fost refuzata viza pentru SUA. Academia, solidara cu sirienii

Echipei documentarului „Last Men in Aleppo", regizat de Feras Fayyad şi nominalizat la premiile Oscar, i-a fost refuzată viza de intrare în SUA, iar Academia americană de film este solidară cu sirieni. Producătorului Kareen Abeed şi echipei lui le-au fost refuzate vizele de intrarea în Statele Unite, pentru a participa la cea de-a 90-a gală de decernare a premiilor Oscar, care are loc pe 4 martie. Potrivit Screen Daily, Abeed şi directorul de imagine Fadi Al Halabi vor face apel, după ce consulatul general al SUA din Istanbul i-a informat că aplicaţia pentru viză a fost respinsă Regulile guvernului american interzic apelul în acest caz. Abeed şi echipa sa se află în Turcia, încercând să primească persmisiunea de a călători. „Regizorul Feras Fayyad şi producătorul Kareem Abeed au făcut istorie cu «Last Men in Aleppo», primul lungmetraj documentar realizat de o echipă de sirieni nominalizat la Oscar", a transmis un purtător de cuvânt al Academiei. „Timp de 90 de ani, Oscarurile au celebrat realizările în arta cinematografiei, care caută să depăşească graniţe şi să vorbească publicului din întreaga lume, indiferent de naţionalitate, etnie sau religie". În comunicatul transmis se mai arată: „Ca susţinători ai cineaştilor - şi ai drepturilor omului - din întreaga lume, suntem solidari cu Fayyad şi Abeed, căruia i-a fost negată viza SUA pentru a participa la decernarea premiilor Academiei pe 4 martie". Anul trecut, regizorul Asghar Farhadi - care a câştigat trofeul categoriei „cel mai bun ...