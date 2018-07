Eclipsa de luna - Cea mai lunga eclipsa de luna din acest secol se va produce in aceasta noapte

Eclipsa de luna google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cea mai lunga eclipsa de luna din acest secol se va produce in noaptea de vineri spre sambata, totalitatea ei fiind de 103 minute, iar maximul, cand Luna se afla cel mai aproape de centrul umbrei, va fi inregistrat la ora 23:22. Acest fenomen va putea fi urmarit LIVE VIDEO pe BZI.ro. Eclipsa va incepe la ora 20.14, cand Luna se va afla sub orizont. Intrarea in umbra va incepe la ora 21.24, „la care veti putea vedea cum marginea stanga a Lunii va deveni mai putin stralucitoare decat restul discului”, explica cercetatorii de la Observatorul Astronomic „Vasile Urseanu”. Luna se va afla in totalitate in umbra pamantului la ora 22.29. „Tot discul se va afla scufundat in ...