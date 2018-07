Eclipsa totala de Luna in Varsator, 27 iulie 2018. Iesirea din lume si intoarcerea la inima

Pot sa apara oameni din trecut, situatii, comportamente pe care le credeam disparute, incheiate, schimbate.

Apar oameni pe aceeasi frecventa cu noi.

Ies la suprafata lucruri care au fost evitate. Sunt vizibile. Nu se mai pot amana. Capata caracter de urgenta.

Vin in prim-plan teme care privesc omenirea, a fi om, a fi uman, viata pe planeta- apar pe tapet in mod brutal, pentru a le revizui, regandi.

E un moment de shift semnificativ in constiinta individuala si colectiva. Un moment de final, de incheiere clara, categorica, fara echivoc sau negociere. Iar asta va provoca ceva tensiuni interioare, ceva zbatere pe fondul unor schimbari pe care le simtim iminente si de neevitat.Ascendentul momentului este in Berbec, iar guvernatorii acestei eclipse sunt Saturn (Capricorn) si Uranus (Taur). Cei doi guvernatori conlucreaza si imping in afara, tot ceea ce trebuie eliminat, inlaturat, desprins din structurile interne si externe. E o escavare cu rol de regenerare, innoire si salt, in zona de viata unde se afla Varsatorul pe harta noastra.Luna, aflata in umbra pamantului, deschide o usa a trecutului, a fiintei, ne invita sa privim in interiorul nostru, sa recunoastem frici demult ascunse acolo, care probabil tin de o anumita cultura, obiceiuri, societate, trend din perioada educatiei primite. Tot ce apare acum la suprafata are legatura cu obiceiuri, prejudecati, cutume. Are legatura nu neaparat cu noi ca indivizi, cat cu ceea ce am luat de bun doar pentru ca toata lumea credea, facea, gandea... E vorba de non-sensuri, pur si simplu. Ne putem da seama ca nici nu am pus sub semnul intrebarii anumite moduri de gandire, anumite obiceiuri si puncte de vedere, dar ca acestea ne-au impiedicat evolutia si cunoasterea, mai ales cunoasterea de sine.E greu sa intelegi ce poti sa aduci valoros in lume, cand te pierzi in ea. Nu poti sa fii cine esti, nu poti nici macar sa te simti implinit fiind generos, creativ, stralucitor prin prezenta si iubirea ta (Soare in Leu), daca nu te debarasezi de o serie de limitari trecute. De exemplu, de nevoia de apartenenta, care duce la compromisuri.Luna in conjunctie cu NS vine sa ne arate, cu o intensitate uriasa la nivel de traire (conjunctie si cu Marte retrograd + careu cu Uranus in Taur + Ascendent in Berbec), ce nu functioneaza,, unde am blocat progresul si ne invartim in cerc de ani de zile.Este prilejul unei eliberari majore, e ca si cum suntem impinsi sa ne folosim la turatie maxima, toate resorturile interioare. Sunt 5 planete retrograde (Mercur intra in miscare aparent retrorada fix in ziua eclipsei), ceea ce inseamna ca nu ne putem folosi prea multe de logica si ca acum e vorba mai mult despre trecut si curatare/transformare.Luna in casa a 11-a inseamna finalizarea, incheierea, schimbarea in ce priveste o relatie, o comunitate, un grup, o serie de idei, aspiratii, sperante si dorinte. Un proiect se poate sfarsi, se poate incheia brusc ceva legat de aderarea la un grup, lupta pentru o cauza etc... Marte retrograd acolo ne poate ajuta sa ne revizuim actiunile, abordarea, modul in care ne folosim ambitia, vointa, energia, curajul. Poate ca e momentul sa ne eliberam de frica si sa fim IMPREUNA, fara a ne pierde independenta si creativitatea. Sa intelegem ca pentru a functiona bine impreuna, nu e nevoie sa fim la fel. Sa acceptam diferenta care suntem.Uranus- stapanul eclipsei, este in Taur, in careu cu axa Leu- Varsator. Asadar, se naste multa presiune, pentru a elibera in sfarsit tot ceea ce am luat de la ceilalti si nu mai e de actualitate. Pentru a face saltul la un alt nivel de constiinta. Toate presiunile, tot ce se intampla si resimtim ca o presiune, ceva cu care e greu sa luptam, ceva care pare ca reactioneaza la orice incercare de a pastra ce stim deja, are rolul de a impinge afara tot ce ne acopera si innabusa identitatea.E o presiune uriasa, care vine prin careul in T pe semne fixe, pe de o parte presiunea de a merge mai departe, de a innoi, schimba, intelege diferit, rezolva etc. Pe de alta parte, presiunea de a elibera ce e vechi si nefolositor.Scopul este sa obtinem mai multa stima de sine, sa aflam cine suntem in viata asta si ce puteam crea la un nivel inalt de autenticitate, care este adevaratul Soare interior, care este nivelul regal la care ne putem ridica, care este zona de maiestrie pe care o putem explora si atinge viata noastra. Raspunsul pare sa fie iubirea, expresia de sine, libertatea (inclusiv cea obtinuta rpin eliberarea din jugul dorintelor devenite obsesii).