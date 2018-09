Eco Sud este partener oficial al campaniei „Let’s Do It, Romania!“ pentru al-V-lea an

Eco Sud, unul dintre liderii pieţei naționale în gestionarea deșeurilor, este partener oficial al campaniei „Let’s Do It, România!“ pentru al-V-lea an, reconfirmând susţinerea pentru protejarea mediului și a sănătății populației. Eco Sud s-a alaturat campaniei încă de la inițierea sa în România, respectiv din anul 2010, continuând apoi în 2011, 2012, 2013 și 2016, […]

The post Eco Sud este partener oficial al campaniei „Let’s Do It, România!“ pentru al-V-lea an appeared first on Cancan.ro.