Economist: Romania se va imprumuta tot mai scump in trimestrele urmatoare

Europarlamentarul PSD Ioan Mircea Pascu, fost ministru al Apararii in guvernul Nastase, crede ca reprosurile care i-au fost facute pe retelele de socializare dupa ce a propus marirea substantiala a amenzilor pentru protestatari ar fi venit la comanda serviciilor secrete.

Tenismena favorita numarul 5 la turneul Masters de la Cincinnati din SUA, Elina Svitolina, din Ucraina, a fost eliminata surprinzator in sferturile de finala ale turneului de pe hardul american.

Simona Halep s-a calificat vineri noapte in semifinale la Cincinnati, turneu Masters din SUA extrem de important in calendarul feminin, acolo unde romanca are de aparat finala facuta anul trecut, pierduta la Garbine Muguruza.