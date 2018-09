Ed Sheeran va concerta, pentru prima oara, in Romania

ed sheeran google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ed Sheeran a anuntat astazi ca a inclus Romania in seria de spectacole pe care le va sustine anul viitor. Biletele se pun in vanzare joi, 27 septembrie, la 12.00 - ora Romaniei. Concertul va avea loc pe Arena Nationala, in data de 3 iulie. In perioada mai-august 2019, turneul nou-anuntat se va desfasura in Franta, Portugalia, Spania, Italia, Germania, Austria, Romania, Republica Ceha, Letonia, Rusia, Finlanda, Danemarca, Ungaria, Islanda si UK. Vanzarea biletelor incepe pe 27 septembrie, la 10.00 ora Londrei, pentru toate spectacolele, anunta organizatorii concertulului, Barracuda Music, prin intermediul Events. Aflat in prezent in turneul mondial pentru promovarea albumului „Divide“, Ed nu est ...