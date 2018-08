Eddie Murphy este in asteptarea celui de-al zecelea copil!

Eddie Murphy google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Desi nu parea sa aiba niste gene atat de speciale incat sa fie transmise cat mai multor urmasi, la 57 de ani, actorul Eddie Murphy asteapta, nu se poate preciza cu cata nerabdare. sa devina tata pentru a zecea oara! Pana si lui Murphy s-ar putea sa-i fie greu sa-si tina minte toate progeniturile, asa ca recapitulam... Cel mai mare copil, Eric, 29 de ani, o are ca mama pe Paulette McNeely. Alti cinci copii ii are cu o fosta sotie, fost model - Nicole Mitchell Murphy - cu care a fost casatorit din 1993 in 2006: Miles, 25 de ani, Bria, 28 de ani, Shayne Audra, 23 de ani, Zola Ivy, 18 ani si Bella Zahra, 16 ani. Murphy mai are o fetita de 11 ani, Angel Iris, cu cantareata Mel B, fosta membra a trupei ...