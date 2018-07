Edi Iordanescu a fost edmis de la conducerea CFR Cluj

Edi Iordanescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Edi Iordanescu a fost demis, astazi, de la conducerea tehnica a lui CFR Cluj. Infrangerea cu Malmo din preliminariile Ligii Campionilor i-a fost fatala lui Edward Iordanescu. Conducerea celor de la CFR Cluj l-a demis pe antrenorul venit in aceasta vara in locul lui Dan Petrescu, anunta Telekom Sport. Vezi si: DOLIU in lumea fotbalului romanesc! Un jucator a murit la doar 39 de ani In plus, pe langa Edi Iordanescu, de la CFR Cluj au plecat si doi oameni din conducerea echipei, Bogdan Mara si Marian Copilu. In locul lui Edi Iordanescu, la CFR Cluj va veni Antonio Conceicao, care a mai pregatit echipa in doua randuri, in 2009 si in 2015. Antrenorul portughez a fost adus dupa ce Ioan Andone si Vict ...