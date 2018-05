Editia a cincea: Concursul de alergare montana Maraton Macin“ se va desfasura, intr-un cadru natural deosebit, in Parcul National Muntii Macin

De-a lungul traseului ce are atat startul cat si finisul, in comuna Greci, judetul Tulcea impreuna cu broaste testoase si iepuri voiosi, veti alerga pe varful Tutuiatul, culmea Pricopanului, prin poieni cu bujori, pe langa lanuri inverzite si printre sute de alte specii de flora si fauna, descriu organizatorii traseul.

Asociaţia „Aleargă, zâmbeşte, trăieşte“ organizează pe 12 mai a cincea ediţie a concursului de alergare montană „Maraton Măcin“, care se va desfăşura în Parcul Naţional Munţii Măcin.Concurenţii vor parcurge un cadru natural deosebit.Inscrierea online se poate face pana in data de 7 mai 2018 (inclusiv).are 42 de kilometri, iar timpul limită e de opt ore. Traseul este următorul: Greci - Valea Morsu - Saua Tutuiatu - Vf. Tutuiatu - Vf. Carabalu – traseu Dealul cu Drum - Popas Valea Seaca - Valea Piscu Inalt - Vf. Jalba - Vf. Capusa - Vf. Chelului - Vf. Imbulzita - Vf. Suluk Mic - Vf. Piatra Raioasa - Saua Serparu- forestier spre Vf. Suluk Mare - forestier Valea Comorii –Greci.Traseul porneşte din centrul localitatii Greci, urca pe Valea Morsu, spre cea mai mare formaţiune granitică din Munţii Măcin, Vf. Tutuiatu (467 m), pe care va fi punct de control si unde se desparte maratonul de semimaraton. La izvorul de pe Valea Morsu se afla primul punct de hidratare. Din Vf. Tutuiatu coboara apoi urca spre Vf. Ghiunalt, de unde coboara pe o poteca in serpentine spre valea Carabalu. Dupa ce se traverseaza apa se coboara pana la iesirea din padure unde se face stanga pana la intrarea pe traseul marcat Dealul cu Drum unde se afla primul post de alimentare. Se urca se trinunghi rosu pana in creasta unde se intersecteaza cu drumul forestier si se face stanga. La varful Carabalu se face dreapta spre Vf. Piscul Inalt, apoi paraseste marcajul si face stanga, coborand la inceput mai lin apoi mai abrupt spre al doilea punct de alimentare din Valea Seaca. Dupa 500m pe forestier traseul face stanga si urca lin apoi mai abrupt pe Valea Piscu Inalt, marcat cu triunghi albastru, pana se ajunge iar la primul punct de alimentare de unde se uneste cu traseul de semimaraton. Urmeaza o portiune cu diferenta mica de nivel spre Vf. Capusa, Vf. Chelului si Vf. Imbulzita. La iesirea din padure, dupa Vf. Chelului, vom intalni un nou punct de alimentare. Dupa o coborare scurta urca direct spre Vf. Suluk Mic, apoi merge pe creasta Pricopanului spre Vf. Piatra Raioasa si punctul de alimentare din saua Serparu. De aici continua pe un drum forestier pe partea vestica a crestei pana la intersectia cu banda albastra ce urca spre Vf. Suluk Mare, apoi coboara pe un picior in drumul forestier ca duce in Greci.Concurenţii de la semimaraton au de alergat 24 de kilometri, pe traseul Greci - Valea Morsu - Saua Tutuiatu - Vf. Tutuiatu - Vf. Jalba - Vf. Capusa - Vf. Chelului - Vf. Imbulzita - Vf. Suluk Mic - Vf. Piatra Raioasa - Saua Serparu - forestier spre Vf. Suluk Mare - forestier Valea Comorii – Greci, timpul limită fiind de cinci ore.Traseul porneşte din centrul localitatii Greci, urca pe Valea Morsu spre Vf. Tutuiatu (467 m), pe care va fi punct de control si unde se bifurca maratonul de semimaraton. La izvorul de pe Valea Morsu se afla primul punct de hidratare. Din Vf. Tutuiatu coboara pe acelasi marcaj pana in primul punct de alimentare, la intersectia cu triunghi rosu. Traseul de semimaraton continua cu o portiune cu diferenta mica de nivel spre Vf. Capusa, Vf. Chelului si Vf. Imbulzita. La iesirea din padure, dupa Vf. Chelului, vom intalni un nou punct de alimentare. Sub Vf. Imbulzita maratonul si semimaratonul se despart iar. Semimaratonul dupa o coborare scurta urca direct spre Vf. Suluk Mic, apoi merge pe creasta Pricopanului spre Vf. Piatra Raioasa si punctul de alimentare din saua Serparu. De aici continua pe un drum forestier pe partea vestica a crestei pana la intersectia cu banda albastra ce urca spre Vf. Suluk Mare, apoi coboara pe un picior in drumul forestier ca duce in Greci.Pe traseu vor fi 5 puncte de alimentare si 2 de hidratare.