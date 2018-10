Editia a treia a Jocurilor Olimpice de Tineret, declarata deschisa la Buenos Aires

Buenos Aires, 7 oct /Agerpres/ - Ediţia a treia a Jocurilor Olimpice de Tineret a fost declarată deschisă, sâmbătă, la Buenos Aires, unde ceremonia de deschidere nu s-a desfăşurat pe un stadion, ci pe Bulevardul 9 iulie, printre cele mai largi din lume. Festivitatea a fost un spectacol original, cu saltimbanci suspendaţi la înălţime, executând acrobaţii în jurul celor cinci cercuri olimpice. Peste 2.000 de persoane au fost implicate în festivitatea de deschidere, 350 de artişti, tehnicieni şi muzicieni ai companiei de teatru argentinian Fuerza Bruta. Sursa foto: (c) Xinhua Flacăra olimpică a fost aprinsă de argentinienii Paula Pareto, medaliată cu aur la JO de la Rio de Janeiro la judo, şi Santiago Lange, campion olimpic la Rio la yachting. Fosta mare jucătoare de tenis Gabriela Sabatini a fost printre ultimii purtători ai torţei olimpice. La ceremonia de deschidere, preşedintele Comitetului Internaţional Olimpic, Thomas Bach, a adus un omagiu invitaţilor de onoare ai forului olimpic, cei 13 copii thailandezi rămaşi blocaţi într-o grotă între 23 iunie şi 10 iulie. Sursa foto: (c) Xinhua "Pentru a ajunge aici, fiecare dintre voi a muncit din greu pentru a obţine cele mai bune rezultate în sportul pe care îl iubiţi atât de mult. De aceea meritaţi să fiţi aici, la Jocurile voastre. Fiecare sportiv este diferit. Noi toţi venim din diferite părţi ale lumii şi avem culturi diferite. Dar suntem cu toţii uniţi de valorile olimpice ale excelenţei, prieteniei şi respectului. Ghidaţi de aceste valori olimpice, fiecare dintre voi urmează propriul drum în sport şi în viaţă. Această experienţă va rămâne în fiecare dintre voi pentru toată viaţa. Suntem cu toţii adunaţi aici pentru a vă sărbători şi pentru a va susţine idealurile voastre sportive", a declarat Bach în discursul său adresat sportivilor, potrivit site-ului COSR. Pentru prima oară în istoria olimpică, competiţia polisportivă propune un număr egal de sportivi la fete şi băieţi, care se vor întrece la 32 de sporturi. Peste 4.000 de sportivi cu vârste cuprinse între 15 şi 18 ani, dintre care 34 din România, vor participa la competiţiile de la Buenos Aires, care se vor încheia pe 18 octombrie. Jocurile Olimpice ale Tineretului din capitala Argentinei se va desfăşura sub sloganul ''Changing the Game'' şi vor propune câteva sporturi noi, precum breaking, escaladă, patinaj pe role şi karate, dar şi câteva discipline ca BMX freestyle, kiteboarding, beach handball, futsal şi gimnastică acrobatică, în ton cu noile generaţii de sportivi şi fani. Sursa foto: (c) Xinhua Pentru prima oară, Jocurile Olimpice de Tineret vor fi organizate în altă parte decât în Asia, după o primă ediţie la Singapore (2010) şi apoi la Nankin (2014, China), în timp ce ediţia din 2022 va avea loc în Dakar. Jocurile Olimpice de Tineret de iarnă au fost organizate în Europa, la Innsbruck (2012) şi Lillehammer (2016), urmând ca în 2020 să aibă loc la Lausanne. Sportivii prezenţi la Buenos Aires speră ca Jocurile Olimpice de Tineret 2018 să constituie o trambulină pentru JO de la Tokyo din 2020 şi JO de la Paris din 2024. Cea mai numeroasă delegaţie va fi cea a Argentinei, cu 141 de participanţi, dar marii favoriţi la cele mai multe medalii vor fi chinezii şi ruşii, care devansează după primele două ediţii Ucraina, Japonia, Coreea de Sud, SUA, Franţa şi Italia. În 1936, 1940, 1956, 1960, 1968 şi 2004, Argentina a candidat pentru organizarea Jocurilor Olimpice de vară, dar fiind o ţară mare amatoare de fotbal, celelalte sporturi nu au avut câştig de cauză. Buenos Aires şi împrejurimile sale numără nu mai puţin de 20 de stadioane de peste 30.000 de locuri, dar nicio pistă de atletism conformă cu normele internaţionale. Argentinienii mai sunt pasionaţi de sporturile mecanice, ţara sud-americană organizând etape din Campionatul Mondial de raliuri WRC, MotoGP, în plus faţă de Dakar, care a găsit refugiu în Argentina şi în ţările vecine. Însă Jocurile Olimpice de Tineret, deşi lipsite de fastul Jocurilor Olimpice şi de vedete ale sportului, urmăresc să reînvie spiritul olimpic în această ţară, astfel că intrarea spectatorilor va fi gratuită. Competiţiile de la Jocurile Olimpice de Tineret 2018 se vor desfăşura în patru parcuri din Buenos Aires, iar peste 600.000 de persoane s-au înregistrat pentru un permis de acces, peste 80% din populaţia capitalei argentiniene fiind interesată să asiste la întreceri. Echipa Olimpică a României este compusă din 34 de sportivi, 21 de fete şi 13 băieţi, care vor concura la 14 discipline sportive. Portdrapelul României la ceremonia de deschidere va fi canotoarea Tabita Maftei, campioană mondială şi europeană la juniori. AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Ada Vîlceanu)