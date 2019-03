google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Editia a VIII-a a evenimentului intitulat ,,Zilele invatamantului special si special integrat iesean”, organizat de catre Inspectoratul Scolar Judetean Iasi, cu rezonanta in peste 200 de scoli iesene. Inspectoratul Scolar Judetean Iasi sustine prin proiectele sale promovarea educatiei incluzive, dezvoltarea serviciilor educational- terapeutice pentru copiii si tinerii cu dizabilitati, in acord cu normele europene, prezentarea drepturilor persoanelor cu nevoi speciale de dezvoltare in scopul prevenirii barierelor sociale, dezvoltarea atitudinilor de toleranta, acceptare si intelegere la nivelul comunitatii. In perioada 22 februarie-1 martie 2019, in cadrul evenimentului intitulat ,,Zilele invatamantului spec ...