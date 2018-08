Editia aniversara a Festivalului Cerbul de Aur 2018 a debutat pe scena din Piata Sfatului din Brasov. Cine a urcat pe scena festivalului in prima seara

Aseară a debutat pe scena instalată în Piața Sfatului din Brașov ediţia aniversară a Festivalului Cerbul de Aur 2018. Festivalul a debutat cu o seară de gală dedicată artiştilor care au marcat evenimentul de la Braşov, primul şi cel mai mare Festival Internaţional de interpretare din România. Astfel, în prima seară a festivalului au susținut recitaluri: Gigliola Cinquetti – câştigătoarea marelui Trofeu Eurovision Song Contest 1964 şi invitată la a doua ediţie a Cerbului de Aur, în anul 1969, Andra – laureată a ediţiei din 2005, interpretul de fado Paulo Braganza (artistul portughez incluzând în momentul său preluări din repertoriul Mariei Tănase în registrul unic al muzicii fado. Reprezentanţii României la cea mai recentă ediţie Eurovision) şi trupa The Humans.La 50 de ani de la primul spectacol al evenimentului, ediţia cu numărul 18 a debutat cu Gala dedicată laureaţilor care au contribuit la apariţia legendei Cerbului de Aur: Luminiţa Dobrescu, primul artist român care a câştigat Marele Trofeu, Paula Seling, Monica Anghel, Corina Chiriac, Silvia Dumitrescu, Laurenţiu Cazan, Nico, Doru Tufiş, Proconsul, Ovi, Luminiţa Anghel, Narcisa Suciu sau Răzvan Krivach, toate acestea sunt nume rostite de-a lungul anilor de prezentatorii festivalului pe scena Cerbului de Aur, conform evz.ro Momente special, în care sunt evocaţi artişti dispăruţi dintre noi, interpreţi care au marcat Festivalul Cerbul de Aur în calitate de concurenţi sau artişti în recital, precum Laura Stoica, Mălina Olinescu, Anda Călugăreanu sau Dan Spătaru, au făcut parte din programul de debut al festivalului aşteptat cu sufletul la gură de milioane de români.Ediţia 2018 a Festivalului Cerbul de Aur este dedicată Centenarului Marii Uniri şi are loc în Piaţa Sfatului din Braşov în perioada 29 august - 2 septembrie 2018. Pe scena festivalului şi-au anunţat prezenţa Gigliola Cinquetti, Paulo Bragança, The Humans, Andra, Flavius şi Linda Teodosiu, Loredana Groza, Amy Macdonald, Horia Brenciu, Delia Matache, James Blunt, Nicole Scherzinger, Edvin Marton, The Motans, Eleni Foureira, Carla's Dreams.Festivalul Internaţional Cerbul de Aur a debutat în anul 1968 şi a avut 17 ediţii, cea mai recentă dintre acestea fiind organizată în anul 2009.Sursa foto: Facebook/Cerbul de AUr