Editie BZI LIVE alaturi de un profesor iesean care a avut curajul sa predea intr-un loc pe care cei mai multi dintre noi nu stiu unde se afla pe harta lumii - lectorul Dimitriu Carmen

Luni, 1 octombrie 2018, incepand cu ora 15.00 si DOAR in lumina reflectoarelor Studioului BZI LIVE este programata o noua editie proaspata, provocatoare, actuala, consistenta si riguroasa pe teme educationale, lingvistice si culturale! Astfel, in cadrul celui mai nou, activ, de impact si cu audienta record produs media on-line din zona Moldovei este invitat prof. dr. Carmen Dimitriu, manager al valorosului Colegiu National Mihail Sadoveanu din orasul Pascani, judetul Iasi! Pe de alta parte, profesionist cu experienta la catedra, cu pregatire profesionala la standarde ridicate atat in tara dar mai ales in strainatate, aceasta este unul dintre cei mai apreciati profesori de Limba si literatura romana! De anul acesta, dascalul Carme ...